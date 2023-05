Luonnosta löytyy uskomaton määrä maistuvaa ja terveellistä syötävää – Nappaa talteen asiantuntijan vinkit

Tapahtuma järjestettiin Jokilaakson matkailupuutarhassa ensimmäisen kerran 2019. Sitten tuli koronatauko ja nyt on kolmas kerta.

Tätä ennen Lakeus kukkii -tapahtuma on järjestetty Seinäjoki areenalla omana tapahtumanaan sekä Pytinti-messujen yhteydessä.

Matkailupuutarhan idyllinen ja vehreä ympäristö on osoittautunut nappivalinnaksi.

– Pyrkimys on, että täällä on kaikkea trendikästä, että ihmiset saavat ideoita. Täällä kaikki kasvit on merkitty, joten on helppo katsoa, mikä mikin on.

Talvitie arvioi, että kesäkukissa on palattu takaisin vanhaan aikaan.

– Sellainen tuntuma on, että vanha kunniaan. Esimerkiksi samettikukista ja pelargonioista tykätään hirveästi, vaikka jossain vaiheessa etenkin samettikukat olivat vähän hyljeksittyjä.