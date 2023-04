Maastoetsinnät saavat jatkoa kadonneen lapualaisnuoren löytämiseksi – Äiti: "Epätietoisuus kalvaa edelleen"

Myös poliisi aikoo suorittaa etsintöjä

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki ei näe estettä kadonneen läheisten järjestämille omatoimisille etsinnöille.

– On ihan hyvä, että maastoetsintöjä tehdään nyt kun lumet ovat sulaneet, jos vaikka vaatteita tai muita johtolankoja löytyisi. Omatoimietsinnöissä täytyy kuitenkin muistaa, että vapaaehtoisten voimin se on pelkkää maastoetsintää. Kotirauhan piiriin kuuluviin paikkoihin ei tietenkään voi mennä.

Myös poliisi aikoo tehdä jonkinlaisia maastoetsintöjä Lapualla kevään aikana.

– Katsotaan mitä on tehtävissä. Tässä on se vaikeus, että Lapuanjoen lisäksi ei ole tiedossa mitään aluetta, minne etsintöjä kannattaisi kohdentaa, ja Lapuanjoen etsinnöissä haasteena on vesialueen laajuus ja kova virtaus.