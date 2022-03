Mariupolissa on viranomaisten mukaan saanut surmansa 2 500 ihmistä, mutta määrä voi olla isompi Kaupungin uusimmille kartoille on merkitty kaksi laajaa joukkohautausaluetta. Mariupolissa on tuhottu ilmaiskuilla teatteri ja synnytyssairaala Arviolta 300 000 ihmistä sinnittelee Uk.