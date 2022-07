Marjatiloille on saapunut poimijoita Ukrainan sodasta huolimatta – Kaikilla tiloilla palkattuja poimijoita ei kuitenkaan näy

Dima on saapunut Myllylammen marjatilalle Moldovasta. Hän on Arto Kujanpään mukaan tehokas poimija, parhaimmillaan Dima on poiminut 195 kiloa mansikkaa seitsemässä tunnissa. Kuva: Elena Mikkilä