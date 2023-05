Megakirppis nojaa jo kymmenettä kertaa hyväksi havaittuun ideaan – Naapuri Vaasa saa keisarillisia vieraita

Tapahtumaruuhka houkuttelee

Botniahallissa on tänä vuonna 160 kirpputoritavaraa myyvää kansalaista. Yrityksiä on lähtenyt tapahtumaan 15, joka on Westin mukaan aiempia vuosia enemmän. Myynnissä on muun muassa leivonnaisia ja käsitöitä, mutta myös esimerkiksi kompostoitua hevosenlantaa.

Toiminnanjohtajan mukaan yleisötavoite noudattelee aiempien vuosien lukuja. Kävijöitä on ollut 3 000–4 000.

Minimossenin huutokaupan lisäksi Vaasassa järjestetään lauantaina myös kansainväliset voimamieskisat jäähallissa. Westin mielestä tapahtumaruuhka on kaikkien etu.

– Ihmiset ehtivät käymään halutessaan kaikissa kolmessa. Tämä saattaa houkutella ihmisiä kauempaakin.