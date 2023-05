Meteorologilta karu ennuste viikonlopun juhlakansalle – "Ei kesästä ole vielä tietoakaan"

Päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta yrittää löytää Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ennusteista edes jotakin positiivista. Ainekset ovat kuitenkin vähissä.

– Olisi paljon hauskempaa ennustella aurinkoa ja kahtakymmentä lämpöastetta koko valtakuntaan, mutta sellaista ei ikävä kyllä ole luvassa. Suomessa vallitsee vasta selkeä keväinen tuulahdus. Kesästä ei ole tietoakaan.

Tuulinen, mutta ainakin osin aurinkoinen keskiviikko saattaa jäädä viikon parhaaksi. Lämpötila nousee vielä lähelle viittätoista astetta.

– Torstai on jo selkeästi viileämpi päivä. Lämpötila jää alle kymmenen asteen. Luvassa on sadekuuroja ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Keli on vilakan tuntuinen ja tuuli puuskittaista.