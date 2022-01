Missä on Heikki Kaukoranta? Vaasalaisen ylilääkärin värikkäitä lausuntoja koronasta ei ole enää viime viikkoina Ilkka-Pohjalaisen palstoilla nähty ja moni lukija on häntä kaipaillut. On aika kilauttaa Kaukorannalle ja kysyä, missä lääkäri luuraa Kaukoranta vastaa puhelimeen etä.