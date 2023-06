Miss Suomi -kisassa vahvaa pohjalaisedustusta – Ukrainalaistaustainen Diana tavoittelee Suomen kauneimman kruunua

Empaattiseksi itseään kuvailevalle Makasyukille ihmisten auttaminen on tärkeää, ja siinä hänen taustastaan on ollut hyötyä. Hän on aiemmin työskennellyt maahanmuuttokoordinaattorina maahanmuuttajia ohjaavassa Welcome2EP-projektissa.

– Esimerkiksi viime keväänä olin vastaanottamassa ukrainalaisia Lapualla ja Kauhavalla.