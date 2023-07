Musiikista syntyi kiista pesäpallon pyhätössä – Nyt kantaa ottavat Vimpelin Vedon taustavoimat

Pesiksen pyhätössä

Näistä seikoista johtuen musiikin vastustus ei tullut yllätyksenä.

– Palautetta on tullut pääasiassa vanhemmalta kaartilta, jolle jostain syystä tämän asian hyväksyminen on hyvin hankalaa, Latvala miettii.

– En tiedä miten he kokevat olevansa sellaisessa asemassa, että ainoastaan heidän näkemyksensä on se ainoa oikea. Onko se sitä iän tuomaa varmuutta vai mitä se sitten on.

Latvala huomauttaa, että suurimmalle osalle musiikin soittaminen peleissä sopii ja sitä pidetään nykypäivään sopiva ratkaisuna.

– Sanoisin, että se on äänekäs vähemmistö, joka sitä vastaan on ollut, Latvala tiivistää,

– Yhtään nuoremmalle porukalle se on itsestäänselvyys, että tuollaisessa urheilutapahtumassa musiikki toimii yhtenä elementtinä.

Lisää nuorta fanikuntaa Vedolle myös halutaan, ja pelejä yritetäänkin esimerkiksi juuri musiikin kautta tehdä heille helpommin lähestyttäviksi.

Lakaniemi puolestaan huomauttaa, että Ruutu-suoratoistopalvelusta kesäisin pesäpallopelejä seuranneena saa huomata, että musiikkia soitetaan kaikilla muillakin kentillä.

– Mutta toki Saarikenttä on nyt sellainen pyhättö, että täällä pitää hyvin varovasti toimia, mitä muutoksia tekeekään, Lakaniemi pohtii,

– Koitetaan nyt olla siinä keskitiellä, että yritetään miellyttää kaikkia.