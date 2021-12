Solgårdin palvelutalossa Mustasaaren Sepänkylässä on todettu koronavirustartunta Tartunta on todettu keskiviikkona 8 joulukuuta. Altistuminen on tapahtunut osastolla 3 Se on asetettu karanteeniin ja asukkaita hoidetaan pääasiassa heidän omissa huoneissaan Karanteeni päättyy 1.