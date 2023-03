Myyntijohtaja Tommi Peura: Ilkka-Pohjalainen pysyy seitsenpäiväisenä maakuntien mediana

Miksi Ilkka-Pohjalainen ei enää ilmesty sunnuntaisin?

Ilkka-Pohjalainen on jatkossakin 7-päiväinen kahden maakunnan media, joka palvelee lukijoitaan verkossa vuoden jokaisena päivänä. Sunnuntain painettu lehti ja digitaalisesti julkaistava näköislehti jää pois, koska haluamme turvata Ilkka-Pohjalaisen taloudelliset toimintaedellytykset ja vahvan alueellisen journalistisen sisällön tuottamisen tulevaisuudessa.

Viimeisen reilun vuoden aikana paperilehden painamisen ja jakelun kustannukset ovat nousseet hurjasti. Esimerkiksi painopaperin hinta on noussut vuodessa sata prosenttia ja on edelleen ennätyskorkealla tasolla. Paino- ja jakelukulujen osuus median kokonaiskustannuksista on yli 50 prosenttia. Jotta voimme varmistaa tulevaisuudessakin laadukkaan ja läheisen alueellisen sisällön tuottamisen, olemme pakotettuja vähentämään painetun lehden painamisesta ja jakelusta aiheutuvia kuluja.



Kuluttajakäyttäytyminen on myös muuttunut. Yhä useampi Ilkka-Pohjalaisen lukija haluaa kuluttaa Ilkka-Pohjalaisen tuottamia sisältöjä myös digitaalisesti tai pelkästään digitaalisesti. Kaikkiin painetun lehden kuluttajatilauksiimme kuuluu digilukuoikeudet, jotka kattavat kaikki Ilkka-Pohjalaisen digitaaliset sisällöt.

Miksi juuri sunnuntain lehden ilmestyminen lakkaa?

Sunnuntain lehden painamisen ja jakelun kustannukset ovat muita julkaisupäiviä merkittävästi suuremmat ja saavutettava säästö suurempi. Tällä ratkaisulla varmistamme sen, että voimme tuottaa kiinnostavia ja laadukkaita paikallisia journalistisia sisältöjä jatkossakin.

Sunnuntaipäivän lehden monien lukemistosisältöjen siirtäminen lauantain lehteen on jouhevaa. Rakennamme lauantaista tukevan paketin.

Milloin sunnuntain lehden ilmestyminen loppuu?

Ilkka-Pohjalaisen paperinen lehti ja digitaalinen näköislehti julkaistaan 1.10.2023 alkaen kuutena päivänä viikossa, maanantaista lauantaihin. Ilkka-Pohjalainen julkaisee uutissisältöjä verkkosivullaan seitsemänä päivän viikossa ympäri vuorokauden. Viimeinen sunnuntailehti paperisena ilmestyy 24.9.2023.

Luopuminen sunnuntain painetusta lehdestä saattaa ärsyttää. Mistä lohtua?

On selvää, että muutos sunnuntaipäivän lukurutiineihin on merkittävä ja ymmärrämme, että uusien lukutottumusten oppiminen vie aikaa. Uskomme, että lauantaisesta viikonvaihdenumerosta ja sunnuntaina julkaistavista verkkosisällöistä saat kuitenkin paljon mielenkiintoista luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa. Suosittelemme ottamaan digitaalisen lukuoikeuden käyttöön ja voit omaksua uusia lukemistapoja.

Mistä voin lukea lauantain urheilutulokset ja urheilu-uutiset?

Lauantain urheilu-uutiset julkaistaan jo nyt ja myös jatkossa Ilkka-Pohjalaisen verkkosivulla lauantaina heti niiden valmistuttua.

Mitä tapahtuu sunnuntain lehden kuolinilmoituksille?

Kuolinilmoituksia julkaistaan 1.10.2023 alkaen maanantaista lauantaihin. Lauantain lehti eli viikonvaihdenumero on varmasti jatkossa luontevin korvaava vaihtoehto sunnuntain tilalle.

Mitä tapahtuu Ilkka-Pohjalainen lehden sisällölle?

Julkaisemme painetussa lehdessä maanantaista lauantaihin monipuolisesti uutisia, juttuja ja puheenaiheita. Kokoamme lauantaisin ilmestyvään Ilkka-Pohjalaiseen viikonvaihteen mielenkiintoisimmat jutut ja uutiset. Sunnuntaisin panostamme uutissisältöjen julkaisuun erityisesti Ilkka-Pohjalaisen verkkosivulla, jossa on tuoreimmat maakunnan ja valtakunnan uutiset saatavilla vuorokauden ympäri.

Millainen on uusi lauantain lehti? Mikä muuttuu?

Uudenlaisen lauantain viikonvaihdelehden suunnittelu käynnistyy nyt. Rakennamme lauantain Ilkka-Pohjalaisen, josta riittää luettavaa koko viikonlopuksi. Paljon tällä hetkellä sunnuntaisin julkaistavia juttusisältöjä siirtyy lauantain lehteen, mukaan lukien lukijoidemme kuolinilmoitukset ja yritysten kaupalliset ilmoitukset.

Onko jatkossa lauantaina ilmestyvä lehti kaksi kertaa isompi?

Lehden koko määräytyy uutispäivän ja muun julkaistavan sisällön mukaan.

Haluamme panostaa jatkossa lauantaisin ilmestyvään viikonvaihdenumeroon.