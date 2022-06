Rehtori Jari Kuusisto asettaa sanansa harkiten kuvaillessaan Vaasan yliopiston Kiina-yhteistyötä.

– Heillä on oma agendansa ja meillä omamme. He joutuvat nykyään tekemään, mitä Kiinan kommunistisen puolueen viisivuotissuunnitelmassa on päätetty.

...