Näin minä päädyin työtäni tekemällä istumaan tuntemattoman miehen syliin – Muokattuja kuvia käsitellään oikeudessa asti

Julkisuuden henkilöistä muokattuja videoita on löydettävissä internetistä loputtomasti. Nykypäivänä on vaikea tunnistaa, mikä on muokattua ja mikä ei. Kuva: Jaakko Elenius