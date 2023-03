Näin Vaasa muuttuu lähivuosina, katso kahdeksan kehityskohdetta – "Pitää olla pörinää ja tekemistä"

Mitä kuuluu Mansikkasaari? Kuinka pyyhkii Korkeamäki? Minne tulee uusia luksusasuntoja? Mikä taho on jälleen kehityksen jarruna?

Vaasan kaupungin helmikuussa julkaistussa kaavoituskatsauksessa esitellään kymmeniä eri suunnitteluvaiheissa olevia hankkeita eri puolilta kaupunkia.

Ilkka-Pohjalainen poimi katsauksesta kahdeksan kiinnostavaa kohdetta.

1. Hietasaari ja Sisäsatama

Hietasaaren asemakaava todella vaatii päivittämistä. Voimassa oleva kaava on nimittäin Nikolainkaupungin ajoilta vuodelta 1855.

Uudessa kaavassa otetaan huomioon myös Sisäsataman alue. Kaavassa tutkintaan kulkuyhteyksien parantamista Hietasaareen, yhtenä mahdollisuutena on kevyen liikenteen silta Hietasaarenkadulta Kuntsin museon vierestä Hietasaareen. Nykyinen Vaskiluodon sillalta Hietasaareen vievä silta on ahdas ja jopa vaarallinen, kun siitä kulkevat sekä autoilijat, kävelijät että pyöräilijät.

Toinen vaihtoehto on leventää ja parantaa Vaskiluodon sillalta Hietasaareen vievää siltaa.

– Vaasa on rantakaupunki, ja Kaupunginrantaa pitkin kulkee tärkeä pyöräbaana. Yleinen ranta on asukkaille tärkeä, siellä on oltava pörinää ja tekemistä, paljon erilaisia toimintoja, joiden yhteensovittaminen on otettava kaavoituksessa huomioon, sanoo kaupungin kaavoituspäällikkö Päivi Korkealaakso.

Toimittajan arvio:

Uusi silta Hietasaareen? Erittäin mielenkiintoista.

Hietasaareen, kuten myös Kaupunginrantaan, on saatu paljon uutta toimintaa, mikä on tervetullutta. Harvassa kaupungissa on tuollainen helmi aivan keskustan tuntumassa.

Siltaa voitaisiin alustaa molemmista päistä penkereillä, silloin varsinainen silta olisi lyhyempi ja halvempi.