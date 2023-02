Näkökulma: Aallokosta voi tulla vastakkainasettelu Seinäjoen ja muun maakunnan välille – Tyhjää monttua ei silti tarvitse pelätä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsen Kai Pöntinen (kok.) kokee, että Seinäjoen kaupungin toiminta myynnin ja vuokraamisen suhteen ei ole ollut reilua. Hänen mukaansa ratkaisu tulee hyvinvointialueelle huomattavan kalliiksi.

– Toisen puolesta on tehty vuokrasopimus. Hyvinvointialue ei ole sitä tehnyt, vaan Seinäjoen kaupunki. Tietenkin fakta on se, että lainsäätäjä mahdollistaa tämän. Tämä on täysin kestämätön asia, ja sotelakia pitää uudistaa laajasti ja rajusti.

Pöntisen mielestä hyvinvointialue on valjastettu Seinäjoen kaupungin kehittämiseen.

– Ei voi välttyä siltäkään ajatukselta, että olisiko tässä jotain muitakin funktioita kuin pelkästään saada toimivat tilat henkilökunnalle. Eli rakentaa asemanseutu täyteen.