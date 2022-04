Näkökulma: Ilkka Kanerva antoi Ilkka-Pohjalaiselle kuukausi sitten yhden viimeisistä haastatteluistaan – "Piruuttani sanon joskus näinkin päin, enkä mielistele"

Kanerva nimittäin vastasi erääseen kysymykseen yksinkertaisesti "en tiedä". Sitten hän jatkoi:

– Se on just sitä poliitikkojen käsittämätöntä itsepetosta, että kuvitellaan, että (kun) sen sanoo poliitikko, se on siihen perehtynyt ja asiantuntemus on tapissaan. Ei ole suomalaisille politiikalle hyväksi, että lähdetään ottamaan lonkalta kantaa ja sanomaan, että näin se menee.