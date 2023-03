Ehdokasanalyysi: Nälkäinen kokoomus tavoittelee vaalivoittoa gallupien innoittamana

Kokoomuksen listalla naisia on viisi, eikä yksikään heistä ole Keski-Pohjanmaalta. Toki on syytä muistaa, että puolueen ääniharava vaalipiirissä on jo pitkään ollut nainen. Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, kun arvelee Paula Risikon nousevan kokoomuksen ykköseksi myös tulevissa vaaleissa.

Varakansanedustaja Susanna Koski tekee paluuta eduskuntaan. Neljä vuotta sitten hän hävisi Janne Sankelolle 209 äänellä, mutta toisaalta pudotti Sankelon vuoden 2015 vaaleissa vaivaisella kuudellatoista äänellä. Mielenkiintoista nähdä, miten kilpakumppanien äänimäärät tällä kertaa kierähtävät.

Vaasassa ääniä on jakamassa myös Tommi Mäki, joka nappasi neljä vuotta sitten lähes 2 500 ääntä. Seinäjoella Jyrki Mäkynen (58) on käynyt näyttävää kampanjaa jo syksystä.