Närpiön ihmiskauppajutussa on tullut ilmi viisi uutta uhria tai asianomistajaa eli uhrien kokonaismäärä on nyt yhdeksän. Närpiöläisen vietnamilaispariskunnan epäillään kiristäneen heiltä vuosien 2017–2020 välillä kultakin 10 000–15000 euroa kynnysrahaa, että he ovat päässeet kasv.