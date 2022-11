Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen venäläisohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Puolan sotilaat harjoittelivat Latvian Adazin tukikohdassa tiistaina. Panssariajoneuvo oli osa Iron Spear -harjoitusta, joka näyttää Naton tulivoimaa ja kykyä yhteistoimintaan. Puola on naapurimaana antanut suojapaikan parille miljoonalle ukrainalaiselle, joiden kotimaahan Venäjä on hyökännyt. Nyt Puolan omallekin alueelle on iskeytynyt ohjus.