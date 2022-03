Norovirusta on jälleen liikkeellä Etelä-PohjanmaallaLapualla ärhäkkänä vatsatautina tunnettu norovirus on kaatanut petiin erityisesti kahden eri päiväkodin väkeä.– Siitä on jo useita viikkoja, kun ensimmäinen rypäs tuli Silloin sairastui aika monta päiväkotilasta ja henkilökunta.