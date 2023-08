Nuotti, jota luetaan "perstuntumalla", vaatii lukuisia työtunteja – Rallikartturi Tuukka Shemeikka on kivunnut 17 vuodessa harrasteralleista MM-tasolle

Keskittymiskykyä, koordinointitaitoa, rautaisia hermoja ja jossain määrin ihmissuhdetaitoja. Niistä on hyvä kartturi tehty, summaa lapualaisrallikartturi Tuukka Shemeikka.

Ralleista puhuttaessa usein esiin nousevat kuskit, mutta harvemmin parrasvaloissa on kartturi.

– Esapekka Lapin kartturi Janne Ferm sanoi joskus, että kartturi on pakollinen paha ja lisäpaino kyydissä ja sen voi aina vaihtaa, Shemeikka nauraa.

Toki kuskit vääntävät rattia ja painavat kaasua, mutta ilman kartturia vauhti on eittämättä hitaampi.

– Kartturit eivät itsekään usein tuo omaa osaamistaan tai rooliaan esille. Ehkä siinä on myös peiliin katsomisen paikka.

Ralliautossa autokunnan välisten henkilökemioiden on kohdattava ja yhteistyön oltava saumatonta. Erikoiskokeilla ajaminen on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta. Rallikarttureiden työ on pitkälti näkymätöntä ja ennakkovalmistautumista, Shemeikka kertoo.

– Kartanlukija rooli vaihtelee. On oltava jatkuvasti tilanteen päällä ja tietää aina, mitä tapahtuu ja missä, jotta kuski saa keskityttyä ajamiseen ja homma toimii.