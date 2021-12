Etelä-Pohjanmaa on ylittänyt 80 prosentin rokotekattavuuden 12 vuotta täyttäneessä väestössä Kyse on koronarokotuksista ja siitä, kuinka moni on saanut kaksi rokoteannosta. Etelä-Pohjanmaa oli pitkään ainoa Suomen alue, jossa rokotekattavuus pysyi alle 80 prosentissa Nyt maakunna.