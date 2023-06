Odottava äiti ei tiennyt saaneensa alkueläimen – Elinikäinen seuraus selvisi vauvan synnyttyä

– On kiva lueskella yhdessä Suvin tokaisuja lapsuusvuosilta, Pia Ontto-Panula sanoo. – OIen joskus selaillut vauvakirjaa. On mukavaa, kun siellä on valokuvia ja ensimmäiset piirustukseni ja tiedot siitä, milloin opin tekemään mitäkin asiaa, Suvi Ontto-Panula lisää. Kuva: Elena Mikkilä