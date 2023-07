Oikea aika yrittäjyydelle – “En olisi laittanut omaa haavettani heidän edelleen"

Arvojen mukaista työtä

Kauppiaan ammatti vetää Wardea puoleensa, sillä siinä saa tehdä rohkeasti omannäköistään ja rakastamaansa työtä. Asiakaskohtaamiset ja kaupan monipuolinen arki ovat viehättäneet häntä uran alusta saakka.

Warde on työskennellyt Vainionpään K-Extran lisäksi esimerkiksi Kauhajoen K-Supermarketissa ja K-Citymarketissa. Hänen työnkuvansa on vaihdellut kassatyöntekijästä lähiesimiestehtäviin saakka.

Kauppiaaksi hakeutuakseen Warde on käynyt merkonomikoulutuksen lisäksi esimiehen erikoisammattitutkinnon ja kauppiasvalmennuksen.

Wardelle on tärkeää, että kaupoissa on hyvä työilmapiiri ja työntekijöiden on mukava tulla joka päivä töihin. Kauppiaana hän haluaa olla reilu, tasa-arvoinen ja työntekijöitään osallistava.

– Töissä vietetään paljon aikaa ja se on iso osa elämää. Siksi on tärkeää, että siellä on myös hyvä olla. Sillä on oikeasti merkityksellistä, millainen työnantaja olet.