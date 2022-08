Onkilahden yhtenäiskoulun alueelta on kuluneen viikon aikana löytynyt itsetehtyjä räjähteitä. Viimeinen havainto on tehty keskiviikkona. Räjähteet on kuljetettu pois ja koulun rehtori Jari Jaskari painottaa, että kouluun on edelleen turvallista tulla.

H...