Alajärveläinen Onni Kivipelto on The Voice of Finland -voittaja!

19-vuotias Kivipelto kilpaili Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimissä. Hän sai 41 prosenttia annetuista äänistä.



– Kiitos kaikille äänestäjille, Onni sai sanottua lähetyksen lopussa.



Kilpailun voittajana Onni saa palkinnoksi Genelecin huippukaiuttimet, levytyssopimuksen Universal Music Groupin kanssa, esiintymisen Jyväskylän Suomipop Festivaaleilla heinäkuussa sekä vuoden pizzat Kotipizzalta.



Finaalilähetyksessä kaikilta finalisteilta kuultiin kaksi kappaletta. Onni esitti finaalissa Edu Kettusen Lentäjän pojan ja Foreignerin klassikkohitin I Wanna Know What Love Is.