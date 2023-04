Opiskelijavapun päättyminen maanantaina epävarmaa – Tapahtumavastaavilla valtava työmäärä

Mahdollisuus putkintojen suorittamiseen

Mölkkykuntoilun jälkeen Vaasan korkeakouluopiskelijoiden vappu jatkuu edelleen hyvää fyysistä kuntoa edellyttävällä tavalla. Tapahtumia on vapunpäivään asti päivittäin noin yhdestä kolmeen kuten on ollut Wappuputkinnon alkamisesta lähtien.

Wappuputkinnossa opiskelija osallistuu vähintään kahdeksaan tapahtumaan, jotka suoritettuaan on valmistunut putkinnosta. Mikäli suoritettuja tapahtumakohteita on 16, vappuilijalle myönnetään Tuplaputkinto. Tavoiteltavana on myös Wappumasterin arvo. Se vaatii käyntisuorituksen jokaisessa 29 tapahtumassa.

– Täytyy muistaa syödä hyvin, juoda myös vettä ja paljon sekä nukkua aina kuin ehtii, Emma Haapala ja Jemina Lehto listaavat.

Vaasassa opiskelijoiden päätapahtuma on vapunaaton joukkokerääntyminen Hovioikeudenpuistoon piknikille ja siitä lakittamaan Topelius-patsasta Kirkkopuistikolle. Aiemmin viikolla on pääjuhlaa silmällä pitäen järjestetty teekkareiden äänenavaus -laulutapahtuma sekä perinteiset ravintolasitsit, joissa on ollut mahdollista harjoitella vappupuheen pitämistä sekä maljojen nostoa.