Osa Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijöistä jäi toistaiseksi ilman veronpalautuksia – Palkkayhtiö sähläsi tulorekisterin kanssa

Palkkapalvelut hyvinvointialueelle

Äkkisen mukaan veronpalautusten tai jäännösverojen maksupäivä voi siirtyä, jos palkansaaja on oma-aloitteisesti täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta, tai jos Verohallinto on saanut verotukseen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen. Asia koskee noin 4 000 palkansaajaa. Hyvinvointialueella on vuonna 2022 maksettu palkkaa yli 13 000 henkilölle.