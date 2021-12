Osa Vaasan Kasarmialueen perjantaina otetuista koronanäytteistä jäänyt toimittamatta Tampereelle – infektioylilääkäri: Uudessa testissä käyminen tärkeää, jos tulosta ei ole tullut

Inhimillisen virheen vuoksi osa perjantaina 17. joulukuuta Vaasan Kasarmialueen koronavirusnäytteenotossa otetuista näytteistä on jäänyt toimittamatta Tampereelle laboratorioon, Vaasan sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan.

Tiedotteessa kerrotaan:

"Jos olet käynyt näytteenotossa kyseisenä aikana etkä ole vielä saanut testitulostasi, saattaa olla niin, että kuulut ryhmään, jonka näytteet jäivät toimittamatta Tampereelle. Toimittamatta jääneestä testistä ei saa enää tulosta. Testi tulee ottaa uudelleen."

Keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen sai tietää tapahtuneesta vasta maanantaina sairaalan omasta tiedotteesta. Salonen ei ollut perjantaina työvuorossa, kun virhe tapahtui.

– En tarkkaan tiedä, mitä on tapahtunut, mutta asia on ikävä. On valitettavaa, että näin käy, koska tulokset tarvitaan nopeasti ja viivästymiset ovat vaarallisia. Näin voi tulla tartuntoja, jotka olisivat olleet vältettävissä, Salonen kommentoi.

Salonen vahvistaa, että uudessa testissä käyminen on välttämätöntä, ellei vastaustulosta ole tullut.

– Ylimääräistä vaivaa tulee. Pahimmissa tapauksessa vahinkoakin on voinut tapahtua, jos vastausta ei ole käytettävissä. Mahdollista on, että näytetulos olisikin ollut positiivinen ja se aiheuttaa jatkotartuntoja.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaa Marina Kinnusta ja viestintäpäällikkö Hanna Hattaria ei ole tavoitettu kommentoimaan tapahtunutta.