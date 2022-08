Ruotsalainen energiayhtiö OX2 on lähdössä toteuttamaan Kauhajoen Nummijärven kylään Suomen suurinta aurinkovoimalahanketta. Noin 600 hehtaarin alue on suurelta osin loppuun kaluttua turpeenostoaluetta, jolla on noin 60 maanomistajaa.

Keväällä pieni järjestäytymätön aluee...