Valtakunnansyyttäjän toimisto on aloittanut esitutkinnan Lapualla 12.11. 2022 tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä. Jutussa on kaksi epäiltyä, joista toinen on vapaailtaa kyseisenä iltana viettänyt poliisi.

Epäilty pahoinpitely tapahtui ravintola Lapuahovissa. Kahak...