Päättäjien palkkioissa huikea ero Vaasan ja Seinäjoen välillä – Yksi kaupungin yhtiö maksaa ylivoimaisesti eniten

Vaasan Sähköllä suurimmat palkkiot hallitukselleen

Puolueita ja kokeneita valtuutettuja kiinnostavat ehkä vieläkin enemmän kaupunkikonsernien isot osakeyhtiöt, joiden hallituksiin valitut ovat osakeyhtiölain alaisia ja vastuussa yhtiön päätöksistä.

Heillä on kuitenkin myös velvollisuus valvoa kuntakonsernin etua, joten he ovat hallituksessakin lähellä luottamushenkilön asemaa. Kuntayhtiöiden on toimittava omistajansa strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Kuntayhtiöiden hallituspalkkioista päätetään yhtiökokouksissa.