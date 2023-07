Pakettiautoon muuttanut pariskunta matkustaa kodillaan halki Norjan – Toisen yllätti elämäntavan vaikeus, toisen sen helppous

Suuntana Eurooppa

Tuleville pakukausille parilla on suunnitteilla paljon visiittejä ystävien luokse ympäri Eurooppaa.

Listan kärkipäässä ovat myös ainakin Koillis-Italian Dolomiitit ja Portugali.

Turistikohteiden sijaan he kuitenkin aikovat suunnata pääasiassa hieman tuntemattomammille alueille.

– Halutaan matkustaa kauden ulkopuolella, niin että voidaan tuoda tuloja kyliin myös silloin, kun ei ole sesonki.

Mahdolliset huonommat keliolot sesongin ulkopuolella eivät heitä haittaa.

– Me ei säikähdetä säitä – paitsi jos on liian kuuma! he nauravat.