Muutosneuvottelut alkamassa

Aluehallitus antoi huhtikuun alussa henkilöstöjohtajalle luvan aloittaa muutosneuvottelut hyvinvointialueella. Vt. henkilöstöjohtaja Terhi Haapala aikoo sen myös tehdä.

Neuvottelut koskevat henkilöitä, joilla ei ole tehtävää organisaatiossa. Erillistä siirtymä- tai suoja-aikaa toteutetussa liikkeenluovutuksessa ei ole ollut, joten irtisanomisen uhka on todellinen.

– Aloittava organisaatio on valmis, vaikka toki se elää jatkuvasti ja muuttuu tarpeen mukaan. Avoimet työtehtävät on laitettu sisäiseen hakuun, ja sen suhteen on toimittu yhdenmukaisesti, Haapala toteaa.