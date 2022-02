Seinäjoen keskussairaalan koronapandemiaosastolla on nyt 19 potilasta Se tarkoittaa, että osasto on miltei täynnä.– Sairaalakuormitus on ollut parin viikon ajan suurta, sanoo infektioylilääkäri Elina Kärnä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä .