Papit jaksavat työssään aiempaa huonommin – Pohjalaispapit avautuvat rankoista hautajaisryppäistä ja empatiauupumuksesta: "Usein joku pappi on sairauslomalla"

Uusia työntekijöitä on hankalaa löytää

Ilkka-Pohjalainen teki kyselyn seitsemän seurakunnan papeille Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla heidän kokemastaan stressistä. Kyselyyn vastasi 14 pappia.

Papeilta kysyttiin, onko organisaatiossa riittävästi resursseja. Noin puolet vastasi, että resursseja on riittävästi. Puolet oli eri mieltä. Alla on poimintoja vastauksista.

– On, joskin välillä on pakko pohtia, käytetäänkö niitä oikein.

– On, mutta särkymävara on melko pieni. Sairastumiset ovat haaste, mutta erityisesti kirkon houkuttelevuus työnantajana on jatkuva jännityksen aihe. Saadaanko auki tuleviin työsuhteisiin, virkoihin ja sijaisuuksiin hyviä hakijoita tai hakijoita ensinkään.

– Tällä hetkellä on. Jo lähitulevaisuudessa tilanne heikkenee, koska nyt jo on vaikea löytää uusia työntekijöitä.

– Rehellisesti sanoen ei ole. Työn ylikuormittavuus johtaa usein siihen, että joku on sairauslomalla. Silloin yhä pienempi porukka yrittää selvitä työmäärästä.