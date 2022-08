Pastori Vihtori Leskelän työhuoneen pöydällä on pieni kirkko. Sen päätyseinät on tehty kivistä, ja sormenpään kokoiset ovet on viimeistelty tarkasti pikkuruisia yksityiskohtia myöten.

Isonkyrön seurakunnan pastorin rakentama pienoismalli Isonkyrön vanha...