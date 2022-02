Eri puolilla Vaasaa on meneillään tai tuloillaan erilaisia rakennushankkeita, joiden edetessä kaupunki muuttuu Esimerkiksi legendaarisen palosaarelaisen opiskelijaravintola Brandon rakennus purettaneen. Se on Vaasan opiskelija-asuntosäätiön (Voas) omistuksessa Voas on hakenut j.