Perussuomalaiset rakastavat vihata – Puolueen ideologiassa on yksi hyvä piirre, joka hautautuu loskan alle

Perussuomalaisilla on ideologiassaan arvostettaviakin puolia, joiden positiiviset vaikutukset tuppaavat kuitenkin jäädä räksyttämisen varjoon: He korostavat, että politiikka on kaikkien yhteinen asia. Puolue on pitänyt alkujaan heikompien puolta. Politiikan on oltava selkeää ja yhteistä koulutustaustasta tai luokasta riippumatta. Se ei kuitenkaan tarkoita henkilökohtaisuuksiin menevää mollaamista, mikä näyttää nykyään antavan uudet kasvot puolueelle. Onko toivoa, että puolue vielä palaa korostamaan hyviä piirteitään? Aina voi toivoa. Ehkä nuorempi sukupolvi asettaa puolueelle toisenlaisia tavoitteita.

Myönnettäköön, että myös media syyllistyy ajoittain kirsikoihin ja piikkeihin. Läpinäkyvyydessäkin olisi parannettavaa, sillä objektiivisuuden harha on välillä käsinkosketeltavissa. Journalismikaan ei synny tyhjiössä, eivätkä toimittajat ole vailla mielipiteitä tai uskomuksia. Silti, kuvitelkaapa maailma ilman lehdistönvapautta.