Perussuomalaisilla ei ole inhokkipuoluetta

Julkinen talous pitää Purran mielestä saada kuntoon kahden seuraavan hallituskauden aikana. Valtion menoja pitää hänen mukaansa leikata asioista, jotka ovat suomalaiselle turvallisuudelle ja hyvinvoinnille toissijaisia.

– Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta voimme vaikutta esimerkiksi siihen, että autoilijoita ei veroteta kuoliaaksi. Ensi vuoden alusta on tulossa voimaan jakeluvelvoitteen kiristys, joka todennäköisesti nostaa taas polttoaineen hintoja useita kymmeniä senttejä.

Tammikuussa SDP, vasemmistoliitto ja vihreät torjuivat hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa tulevalla vaalikaudella. Puolueet perustelivat ilmoituksiaan erilaisilla arvopohjilla.

Ketkä olisivat teille mieluisat hallituskumppanit?

– Meillä ei ole suosikki- eikä inhokkipuolueita. Kokoonpanon ratkaisee asiakokonaisuus, josta päästään yhteisymmärrykseen eli hallitusohjelma. On aivan selvää, että jokainen koalitiohallituksen puolue joutuu joustamaan jostakin.

Hän pitää oikeistopohjaista hallitusta yhtenä mahdollisuutena. Perussuomalaiset ovat tehneet oppositiossa kokoomuksen kanssa paljon yhteistyötä.

– Meillä on paljon yhteisiä asioita, mutta on myös hyvin paljon erottavia. Varmaa on se, että vaalien jälkeen hallituksen muodostaminen ei ole mikään helppo juttu.