Pieni kissanpentu toi mukanaan sienen, joka levisi perheeseen – Pentutehtailun seuraukset voivat olla vakavia sekä kissoille että omistajille

Suomen eläinsuojelun mukaan tehtailulla viitataan pentujen tuottamiseen eläinten hyvinvoinnista välittämättä taloudellisen voiton takia. Kissaliiton puheenjohtajan Riikka Turpeisen mukaan tehtailu voi kohdistua rotu- ja kotikissoihin.

– Oikaistaan vähän joka puolelta ja tehtaillaan kaikenlaisia mixejä. Niitä myydään puhdasrotuisina tai sitten kaupataan ihan mixeinä, jolloin ostajat voivat luulla, että ne olisivat jotenkin arvokkaampia kuin tavalliset kotikissat.

Se, että ihan tavallisilla kotikissoilla teetetään pentuja, on Kirsi Koivulan mukaan pantu merkille myös Vaasan kissatalolla.

– Ei ole enää sellaisia "annetaan" ilmoituksia kauppojen seinillä, kun pitää päästä pennuista eroon. Ne ovat käyneet harvinaisemmiksi ja sillä on ruvettu rahastamaan. Aika pienimuotoista se on, mutta sitä on kuitenkin.