Lapuanjoen vesistöön kuuluva Kuortaneenjärvi ehti jo kivuta lähelle tulvarajaa, mutta vedenpinta on kääntymässä laskuun.Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kevään tulvahuippu on pääsääntöisesti ohi, ja jokien pinnat ovat laskussa Lapuanjoella Liinamaassa vesi on edelleen tulvarajan yl.