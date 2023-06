Pohjalaiset naiset ovat olleet vahvoja suunnannäyttäjiä omissa järjestöissään – Tasa-arvon käsite muuttuu, mutta tarve poliittisille naisjärjestöille pysyy, sanoo tutkija

Muuttunut tilanne vaatii naisjärjestöiltä kykyä ja halua uudistua. Vielä toistaiseksi useimmissa järjestöissä keskustelua käydään perinteisistä näkökulmista.

– Nostamme esiin erityisesti naisiin liittyviä epäkohtia, puolustamme tasa-arvoa, palkkatasa-arvoa, alueellista ja koulutuksellista tasa-arvoa, sanoo maan suurinta poliittista naisjärjestöä, keskustanaisia johtava alajärveläinen Sari Palmu.

Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja, seinäjokelainen Satu Ylisiurua-Hemminki pitää naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon liittyviä teemoja tärkeinä, mutta korostaa naisten roolia myös muiden aiheiden valmistelussa.

– Lähes kaikki yhteiskunnalliset teemat ovat sellaisia, että niissä on eduksi, ettei niitä valmistele vain yhdenmukainen joukko, jolla on samanlainen tausta ja kokemuspiiri. Silloin vaarana on näkökulmien kaventuminen, hän huomauttaa.