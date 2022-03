Monen pohjalaisen yrityksen kaupankäynti Venäjälle on loppunut äkillisesti Ukrainan sodan takia. Yksi tällainen on Ylihärmässä toimiva Junkkari Oy, joka on vienyt sinne kylvölannoittimia, puuhakkureita ja varaosia – Venäjän kauppa muodostaa liikevaihdostamme alle kymmenen prosent.