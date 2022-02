Pohjanmaalla on maan paras työllisyystilanne, sillä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan muodostaman alueen työvoimasta vain 6,5 prosenttia on työttömänä.Lisäksi Pohjanmaan te-toimiston alueella on historiallisen paljon avoimia työpaikkoja Joulukuussa sinne ilmoitettiin 4753 avointa t.