Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 188 uutta koronavirustartuntaa Kaiken kaikkiaan sairaanhoitopiirissä on nyt todettu 6025 koronavirustapausta Perjantaina luku oli vielä 5837 .Perjantaina otettiin 1061 näytettä Otettujen näytteiden kokonaismäärä on nyt 146394 Kahden viime.