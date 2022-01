Kokoomus on kerännyt Pohjanmaalta aluevaaleihin täyden 73 ehdokkaan listan. Huomionarvoista on, että ehdokkaista peräti 17 on alle 30-vuotiaita, ja opiskelijan titteliä kantaa 20 kokoomuslaista Heistä muun muassa Elli Uusi-Kokko ja Aatu Puisto ovat jo tiukasti mukana kuntapolitii.