Poliisi kaipaa havaintoja Alavudella kadonneesta henkilöstä

Pohjanmaan poliisilaitos tiedotti tiistai-iltana Twitterissä etsivänsä Alavudella kadonnutta 65-vuotiasta henkilöä. Katoaminen on tapahtunut maanantaina 2. tammikuuta, jolloin henkilö on lähtenyt ajamaan puoleltapäivin kohti Soinia. Poliisi julkaisi kuvan kadonneesta Twitterissä ja pyytää tiedotteessaan näköhavaintoja yleiseen hätänumeroon 112.

Etsittävän henkilön tunnusmerkeiksi poliisi ilmoittaa, että tämä on noin 180-senttinen ja lyhytpartainen ja hänellä on silmälasit ja harmaantuneet hiukset. Hänet on viimeksi nähty pukeutuneena päällään sinisiin verkkahousuihin, tummanvihreään maastotakkiin, kumisaappaisiin sekä punaiseen lippalakkiin.

Kadonneen käyttämä ajoneuvo on valkoinen vuosimallin 1998 Volkswagen Transporter, jonka rekisterinumero on MIK-622. Poliisi huomauttaa, että koska hän on lähtenyt autolla liikkeelle, voi hän olla kaukanakin lähtöpistestään.