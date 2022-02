Pride-kulkue huipentaa Vaasan Setan kesäisen juhlaviikon

Vaasan Seta ry on yhdistys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa kyseisten vähemmistöjen asemaa toiminta-alueellaan. Vuosi 2022 on yhdistykselle juhlavuosi, sillä perustamisesta tulee tuolloin täyteen 50 vuotta.