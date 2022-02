Vanhan Vaasan oikeuspsykiatrisessa sairaalassa on meneillään hanke, jossa suunnitellaan sairaalaosastojen lisärakentamista alueelle – Asiasta on tehty hankesuunnitelma, joka etenee sosiaali- ja terveysministeriön päätettäväksi. Asia on vielä selvityksen alla Ei ole mitään varmuu.